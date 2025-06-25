أعلنت مؤسسة منتدى أصيلة الأحد المقبل موعدا لبدء الدورة الصيفية من موسم أصيلة الثقافي الدولي في نسخته الـ46، وتستمر حتى 6 يوليو، بشراكة بين المؤسسة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وجماعة أصيلة.

الجداريات

ضمن الفعاليات، تنظم المؤسسة ورشة الصباغة على الجداريات بالمدينة العتيقة، بمشاركة 17 فنانة وفناناً من دول مختلفة بينها إسبانيا، فرنسا، ليتوانيا، رومانيا، سوريا والمغرب.

كما تنظم ورشة موازية للأطفال، إلى جانب مشغل للتعبير الأدبي وكتابة الطفل، ومعرض للمنشورات.

تكوين

تتضمن الدورة ورشات تكوينية في المسرح والتنمية الذاتية لفائدة الأطفال والشباب والأمهات، بشراكة مع جمعية “زيلي آرت”، وذلك في دار الصباح للتضامن.

كما ينظم “فضاء طامة غيلانة” ورشة في التربية الموسيقية للأطفال، بتأطير من موسيقيين محترفين من معهد البحرين للموسيقى الشرقية.

دورة الربيع

كانت مؤسسة منتدى أصيلة قد نظمت الدورة الربيعية من 6 إلى 20 أبريل، وخصصت للفنون التشكيلية، بمشاركة 22 فنانة وفناناً من دول بينها المغرب، البحرين، إسبانيا، وسوريا، وشملت الورش فن الحفر، الليتوغرافيا، والصباغة في قصر الثقافة.

الطفل

أُقيم مشغل “مواهب الموسم” بمشاركة الأطفال في حصص تعبيرية وفنية تحت إشراف فنانين وأطر متخصصة.

كما نظمت مكتبة الأمير بندر بن سلطان ورشات أدبية بعنوان “أدب الرحلة”، شارك فيها أكثر من 100 طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة.

المؤسسة أعلنت أنها ستنشر النصوص المنتجة ضمن إصدار خاص.

ونظمت المؤسسة في 20 أبريل رحلة ثقافية للأطفال المشاركين إلى المعرض الدولي للنشر والكتاب، وشهدت حضورهم ندوة تكريمية للراحل محمد بن عيسى.

معرض

شهدت الدورة الربيعية أيضاً افتتاح معرض “تشكيليات فصول أصيلة 24” برواق مركز الحسن الثاني، ويستمر حتى 7 سبتمبر 2025.

المعرض يضم أعمالاً لفنانين من عدة دول، إضافة إلى لوحات من إنجاز الأطفال ضمن فقرة “مواهب الموسم”.

وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد أعلنت في مارس الماضي أن موسم هذه السنة سينظم عبر ثلاث دورات: ربيعية وصيفية وخريفية.