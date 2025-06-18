قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد امدو، اليوم الأربعاء، إن موريتانيا أطلقت عمليات بحث في المدن والمواقع التاريخية شملت مدينة آزوكي الأثرية، وستشمل مدنا أخرى من بينها كومبي صالح وأوداغوست.

جاء حديث ولد امدو، في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، المنعقدة في باريس.

وأضاف ولد أمدو أن موريتانيا طورت سياساتها الوطنية الثقافية، في إطار حرصها على تجسيد مضامين هذه الاتفاقية، وهو ما تجلى في “تحولات نوعية متسارعة احتفاء بالتنوع، خلال السنتين الماضيتين”.

وأشار في ذات السياق إلى “تسجيل المحظرة الموريتانية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو”.

كما ذكر ولد أمدو “إدراج ملحمة “سامبا غلاديو”، ضمن نفس القائمة في نهاية العام ذاته، بالإضافة إلى إدراج اللغة السوننكية لغة عابرة للدول”، معتبرا ذلك “شهادة عالمية على غنى موريتانيا وتنوعها الثقافي”.

وأضاف ولد أمدو أن موريتانيا “أقرت فاتح مارس من كل عام يوما وطنيا للتنوع الثقافي،” فضلا عن احتفائها السنوي باليوم العالمي للتنوع “عبر العديد من الفعاليات”.