شدد وزير الصحة الموريتاني، عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الأربعاء، على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية المرتبطة بموسم الخريف، وخصوصا حمى الملاريا.

وأكد الوزير ضرورة الرفع من مستوى اليقظة والرقابة الوبائية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، والتحضير المبكر للموسم.

جاء كلام ولد وديه، خلال زيارات ميدانية شملت إدارات الصحة الجماعية، والمؤسسات الصحية، وإدارة الطب الوقائي ومكافحة المرض، في إطار مواصلة متابعة تنفيذ الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع.

وبخصوص هذه الهيكلة الجديدة قال ولد وديه إنها “وضعت لأهداف وحاجيات القطاع”، موجها بوضع “خطط عمل واضحة، وقابلة للقياس، تستند إلى مؤشرات أداء دقيقة”.