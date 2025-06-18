حصد الفريق الأولمبي الموريتاني للرياضيات المشارك، في الدورة الثانية والثلاثين للأولمبياد الأفريقي للرياضيات، خمس ميداليات من بينها ثلاث فضية واثنتان برونزيتان.

ويضم الفريق ستة تلاميذ من بينهم ثلاثة أولاد وثلاث فتيات، مستوياتهم الدراسية تتراوح بين الصف الرابع من الإعدادية والسنة السادسة من الثانوية.

وفاز بالميداليات الفضية من بين أعضاء الفريق كل من علي سيدن البخاري، وسيدنا محمد الأمين عبد الله، ويحظيه محمد عبد الرحمن أبو، وجميعهم يمثلون مستوى السنة السادسة من شعبة الرياضيات.

أما الميداليتان البرونزيتان فكانتا من نصيب التلميذة مريم محمد محمود بوبني، وهي في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، إذ حصدت الأولى في المسابقة العامة، والثانية في الأولمبياد الأفريقي المخصص للفتيات.

واعتبرت المكلفة بمهمة في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، المشرفة على مسابقات الأولمبياد ورالي العلوم، أن “الإنجاز جاء ثمرة لجهود تدريبية مكثفة نُظمت بالتعاون بين الوزارة واللجنة الوطنية للرياضيات والعلوم “مواهب”، وبدعم من جمعية أصدقاء الرياضيات”.