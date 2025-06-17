توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا هطول أمطار خفيفة يوم الأربعاء على أقصى الجنوب الشرقي من البلاد، في وقت تشهد فيه مناطق الشمال والغرب ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان إن الجبهة المدارية ستتمركز على محور تجكجة وشمال الحوضين، ما قد يهيئ الظروف لهطول محدود للأمطار في مناطق نائية جنوب شرقي البلاد.

وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتبلغ 46 درجة مئوية في ولايتي آدرار وإنشيري، نتيجة تمركز منخفض حراري في شمال البلاد، مع تدنٍ في الرؤية بفعل العواصف الرملية في مناطق متفرقة من الشمال والغرب والجنوب.

وفي نواكشوط، يتوقع أن تكون الأجواء صافية إلى قليلة الغيوم، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ورؤية أفقية متأثرة نسبياً بالأتربة.

أما على السواحل، فسيكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.25 و2.5 متر، وتموجات بحرية من القطاع الشمالي الغربي.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة:

النعمة…………………………30-43°

تمبدغه……………………….30-43°

ولاته………………………….30-43°

عدل بكرو …………………. 29-42°

باسكنو …………….………..30-32°

لعيون……………………… 30-43°

الطينطان………………… 30-42°

كيفه…………………………29-42°

كنكوصه……………………29-41°

باركيول………………….…27-41°

كيهيدي…………………….25-40°

مونكل………………………..26-41°

مقامه………………………27-40°

إمبود……………………….27-40°

ألاك………………..……….25-42°

مقطع لحجار………….…26-43°

بوكى…………………..….24-40°

روصو.…………………….22-36°

أبوتلميت…………………24-42°

أطار..……………….…….30-46°

وادان……………………….30-45°

شنقيط…………………..29-44°

أوجفت………………….31-46°

انواذيبو…………………19-26°

تجكجه………..…………28-42°

تيشيت………..………..30-45°

سيلبابي………….……28-40°

ازويرات……….……….26-44°

بئر أم اكرين………….23-45°

أكجوجت……………….29-46°

انواكشوط……………22-28°