كرّم ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، في دورته الرابعة بموريتانيا، أربعة من الأدباء والكتاب الموريتانيين، خلال حفل أقيم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، بحضور مسؤولين من البلدين.

ويُنظَّم الملتقى، الذي يُعقد للمرة الثالثة عشرة على مستوى الوطن العربي، بالتعاون بين دائرة الثقافة في الشارقة وبيت الشعر في نواكشوط، ويهدف إلى إبراز رموز الفكر والأدب في العالم العربي.

وشهدت دورة هذا العام تكريم كل من محمد الحافظ ولد الشيخ محمد أحمد، ومحمد فال الشيخ أحمد، ويحيى محمذن، ومحمدو أمين، تقديراً لإسهاماتهم في المشهد الثقافي والأدبي الموريتاني.

وقال وزير الثقافة الموريتاني، الحسين ولد مدو، في كلمة خلال حفل الافتتاح، إن انعقاد الملتقى في نواكشوط يعكس متانة العلاقات الثقافية بين موريتانيا والإمارات، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي يشمل مشاريع لدعم الصناعة الثقافية وصيانة المخطوطات.

وأضاف أن الملتقى يشكل منصة للتواصل الثقافي العربي، ويعزز الحضور الموريتاني في الفضاء الثقافي الإقليمي، مؤكداً أن نواكشوط ستحتضن العام المقبل دورة جديدة مخصصة للسرد القصصي.

من جانبه، قال عبد الله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن الملتقى يسعى إلى دعم الثقافة العربية من خلال تسليط الضوء على رموزها الفكرية وتشجيع الإبداع الأدبي في مختلف البلدان.

ويأتي هذا الحدث في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الشارقة عربياً لتكريم المثقفين، وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول العربية.