أطلقت عمادة المهندسين المعماريين الموريتانيين معرض “محطات معمارية”، تحت إشراف وزيريْ الثقافة والإسكان الحسين ولد امدو ومامودو مامادو انيانغ، أمس الاثنين في فضاء سيني بارك برباط البحر نواكشوط.



ويأتي تنظيم المعرض، حسب القائمين عليه، بهدف تعزيز الثقافة المعمارية، ودعم مساهمة الكفاءات الوطنية في إرساء نموذج عمراني يعكس خصوصية البلد، ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.



وأوضح وزير الإسكان أن قطاعه “شرع فعليًا في إصلاح عميق لسياسات التخطيط والتعمير، يرتكز على ترسيخ الجودة المعمارية، واستدامة المواد، في انسجام مع التحديات المناخية والبيئية.”



وأضاف الوزير أن العمارة المعاصرة في موريتانيا يجب أن “تستلهم من أشكالنا التقليدية، وليست مجرد تقليد لنماذج أجنبية،” مشيرا إلى أن المعرض “يشكل فرصة لتسليط الضوء على إبداع المعماريين الموريتانيين.”



من جانبه، قال عميد المهندسين المعماريين منيه ولد التاه، إن المعرض يسلط الضوء على بعض ملامح وتجارب الهندسة المعمارية المعاصرة في بلادنا، التي تكتسي أهمية خاصة، رغبةً في تحسين ثقافة الجمهور وصانعي القرار في هذا المجال.



ويسعى المعرض الذي سيحتضنه المتحف الوطني لعدة أيام قبل أن ينتقل إلى جامعة نواكشوط، تعزيز دور الهندسة المعمارية كرافعة للتنمية، وتوثيق التحولات المعمارية والفكرية في بلادنا وتشجيع مهندسينا الشباب، وتعزيز هويتنا المعمارية الوطنية، حسب ولد التاه.