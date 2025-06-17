أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية بأن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من ولايتي الحوض الشرقي وكيدي ماغه، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

آمرج:

دكني (2)…………….25 ملم

الملس…………….22 ملم

أبيبكر (1)…………….15 ملم

بومسعود…………….10 ملم

أنجامه (1)…………….05 ملم

أمرج…………….03 ملم

عدل بكرو:

أعوج جمبو…………….20 ملم

أمبارات ارمه…………….03 ملم

عدل بكرو…………….03 ملم

جيكني:

مبروك……………30 ملم

الجمانيه…………….25 ملم

جيكني……………16 ملم

أفيرني……………11 ملم

كيدي ماغه:

غابو:

بورودي……………50 ملم

بتندا……………45 ملم

الجديده…………….40 ملم

كوري……………35 ملم

أمباله المركز…………….34 ملم

الشيه (1)…………….25 ملم

أزنيكي العربي…………..20 ملم

كنكو…………….15 ملم

بعته…………..11 ملم

الإسلام…………… 10 مام

بولحيه…………….10 ملم

أهل سوكابه……………10 ملم

مدن لغلال…………….09 ملم

مدن بوبو…………….08 ملم

سلوقو…………….08 ملم

غابو…………….07 ملم

واد النعاج…………….06 ملم

بغداد أهل أعليات…………….05 ملم

الكتان…………….05 ملم

سيلبابي:

أمبيقيره تنبو……………20 ملم

سيليبابي……………06 ملم