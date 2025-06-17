حظرت الحكومة الموريتانية في بيان صادر أمس الاثنين، التجمهر أمام مراكز امتحانات الباكلوريا، وإدخال الهواتف إليها، مع فرض عقوبات على مرتكبي هذه ا”لمخالفات”.

وتضمن البيان الصادر عن وزارتي الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والتربية وإصلاح النظام التعليمي، قرارا موجها إلى كافة الولاة، يقضي بمنع التجمهر أمام مراكز امتحانات الباكالوريا لعام 2025.

وشددت الوزارة على “الحظر الصارم لولوج الهواتف أيا كانت إلى مراكز الامتحان”، مؤكدة أن الخرق لأي من هذه المخالفات تترتب عليه عقوبات قد تصل “لإلغاء المشاركة في الامتحان”.

وأدرجت الوزارة من ضمن العقوبات “مصادرة الهواتف عند مداخل مراكز الامتحان مع إمكانية استراجاعها بعد انتهاء أيام الامتحان”، هذا بالإضافة إلى “إلغاء المشاركة في الامتحان بالنسبة لمن يضبظ بحوزتهم داخل قاعة الامتحان”.