دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء، من العاصمة النمساوية فيينا المستثمرين والمانحين الدوليين إلى “استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا”.

ونبه ولد الغزواني خلال افتتاح أعمال منتدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية، على فرص الاستثمار المتاحة في موريتانيا لافتا إلى “مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والموارد البحرية والزراعة المستدامة”.

وقال ولد الغزواني إن “موريتانيا وسعت الاعتماد على الطاقات المتجددة لا سيما في الطاقة الشمسية والهوائية”، مشيرا إلى “تنفيذها لمشاريع زراعية ومائية صديقة للبيئة”.

وأضاف أن موريتانيا “كثّفت الاستثمارات في قطاعات الإنتاج، خصوصاً الطاقة والزراعة والصيد والرقمنة”، مؤكدا أن ذلك “أثمر تحسين مناخ الأعمال وضبط التوازنات الاقتصادية”.