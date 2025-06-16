أنشأت السلطات الانتقالية في غينيا مديرية لتنظيم الانتخابات، وذلك في ظل استعداد البلاد لتنظيم استفتاء جديد على الدستور نهاية هذا العام.

وجاء الإعلان عن تشكيل هذه الهيئة الجديدة عبر مرسوم صادر عن الرئيس الانتقالي ممادي دمبويا، أذاعه التلفزيون الرسمي في غينيا مساء أمسالسبت.

الهيئة الجديدة ستعمل تحت إشراف الوزارة المكلفة بإدارة التراب واللامركزية، (الداخلية)، وستتولى “تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، وإنشاء ومراجعة الملف الانتخابي البيومتري بناء على السجل الوطني للأشخاص، وذلك بشكل مستمر“، وفقا لنص المرسوم.

إضافة إلى ذلك، ستشارك الهيئة الجديدة في إحداث وتفعيل قوة أمنية خاصة لتأمين العملية الانتخابية“، فضلاً عن قوات الأمن.

الرئيس الانتقالي ممادي دومبويا وعد خلال خطاب بمناسبة عام 2025، بأن تكون هذه السنة “سنة انتخابية حاسمة لاستكمال العودة إلى النظام الدستوري“. وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة نيتها تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد في 21 سبتمبر المقبل.

الوزير الأول في الحكومة الانتقالية باه أوري تعهد مايو الماضي، ببذل حكومته “كل ما في وسعها” لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد ديسمبر هذا العام.

يذكر أن الحكومة الانتقالية في غينيا، رفضت في وقت سابق، مطالب من بعض الأحزاب السياسية، بتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، لكن السلطات الانتقالية رفضت ذلك، مشددة على الانتخابات وتنظيم الاستفتاء ستتولاه وزارة الداخلية.