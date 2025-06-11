أظهرت بيانات رسمية، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في موريتانيا ارتفع بنسبة 0.1% خلال مايو 2025، مقارنة بشهر أبريل، مدفوعاً بارتفاع طفيف في أسعار المواد الغذائية وخدمات الاتصالات.

وقالت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، إن معدل التضخم السنوي بلغ 1.8% على أساس سنوي، بينما سجل الانزلاق السنوي – الذي يقيس التغير بين متوسط 12 شهراً – نسبة 0.9%.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن الوكالة إلى أن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 0.1% خلال مايو، حيث سجلت أسعار اللحوم زيادة بنسبة 1.3%، تلتها أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.8%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.7%، ثم القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.1%.

في المقابل، حدّ من هذا الارتفاع انخفاض في أسعار مجموعات أخرى، شملت الزيوت والدهون (-3.3%)، والخضروات (-1.1%)، والسكريات والحلويات (-1.1%)، والأسماك والمأكولات البحرية (-0.5%)، إضافة إلى الفواكه (-0.3%).

وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0.5%، نتيجة زيادة أسعار معدات الهاتف والفاكس (+0.9%) وخدمات الهاتف والإنترنت (+0.5%).

في المقابل، تراجعت أسعار السكن والطاقة بنسبة 0.1% خلال الشهر، مدفوعة بانخفاض أسعار خدمات الصيانة المنزلية (-1.5%) ومواد الترميم والصيانة (-0.6%).