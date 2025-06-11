قال عمدة بلدية توجنين، أحمد سالم ولد الفيلالي، اليوم الأربعاء، إن البلدية تواصل مساهمتها في دعم القطاع التربوي بالمقاطعة، من خلال مجموعة من التدخلات الرامية إلى تحسين ظروف التعليم.

وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات يوم تربوي بمدرسة علي بن أبي طالب، أوضح العمدة أن البلدية تولي أهمية خاصة للعملية التربوية، وتعمل على المساهمة في رفع مستواها داخل المقاطعة.

وأشار ولد الفيلالي إلى أن تدخلات البلدية شملت إجراءات أمنية في عدد من المدارس، من خلال اكتتاب حراس وتركيب أسلاك شائكة، إضافة إلى دعم لوجستي تمثل في توفير زي مدرسي وأدوات نظافة.

كما ذكر أن بعض المدارس تم ربطها بشبكتي المياه والكهرباء، بينما استفادت مؤسسات أخرى من خزانات مياه وسقاية دورية لتلبية احتياجاتها.

وفي ما يتعلق بالتحضير للمسابقات الوطنية، قال العمدة إن البلدية، بالتعاون مع مشروع نشر المعرفة، ساهمت في توفير أكثر من 500 درس تعليمي أعدها عدد من المعلمين والأساتذة، وتمت إتاحتها لأولياء التلاميذ والمهتمين.