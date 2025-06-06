أعلن رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين، وذلك ردًا على قرار الولايات المتحدة القاضي بمنع دخول المواطنين التشاديين إلى أراضيها.

واعتبر ديبي القرار الأميركي “ظالمًا وتمييزيًا”، مؤكدًا أن بلاده تتحرك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وجاء إعلان الرئيس التشادي عبر بيان نُشر على صفحته الرسمية على فيسبوك. وتابع ديبي في تغريدة عبر منصة إكس: “لا تملك تشاد طائرات لتقدمها ولا مليارات الدولارات لتعطيها، لكنها تتمتع بكرامتها وفخرها”. ويأتي القرار الأميركي ضمن مجموعة من الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ في 9 يونيو، وتشمل 13 دولة من بينها تشاد، وأفغانستان، وإيران، وليبيا، والصومال. ووفق السلطات الأميركية، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن الداخلي، عقب هجوم دامٍ وقع مؤخرًا في ولاية كولورادو.