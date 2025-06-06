هاجم مسلحون تابعون لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، موقعًا تابعًا للجيش المالي في جنوب البلاد، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية الخميس، نقلًا عن مصادر عسكرية ومحلية.

ووفقًا لبيان مقتضب نشرته القوات المسلحة المالية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الهجوم استهدف موقعًا أمنيًا في منطقة “ماهو”.

وأشار البيان إلى “اتخاذ ترتيبات لتعزيزات برية وجوية” دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وأكد مسؤول محلي للوكالة أن المسلحين تمكنوا من السيطرة على المعسكر بعد انسحاب القوات العسكرية منه.