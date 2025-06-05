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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

أرباب العمل: “صُنِع في موريتانيا” تسجّل أول حضور دولي في معرض الجزائر

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أعلن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين عن مشاركة القطاع الخاص الموريتاني، من خلال جناح “صُنِع في موريتانيا”، في النسخة الـ56 من معرض الجزائر الدولي (FIA)، الذي ستحتضنه العاصمة الجزائرية خلال شهر يونيو الاري.

وقال رئيس الاتحاد، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على منصة X (تويتر سابقا)، إن هذه المشاركة تُعد أول ظهور دولي لعلامة “صُنِع في موريتانيا”، ما يمثل محطة استراتيجية هامة لتعزيز حضور المنتَج الوطني في المحافل الاقتصادية الكبرى، وفتح آفاق جديدة أمامه في الأسواق الإقليمية والدولية

ويأضاف أن الاتحاد يعول على هذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى لإبراز جودة وتنوع الصناعات الموريتانية، و بناء شراكات تجارية واستثمارية مع الفاعلين الاقتصاديين من مختلف دول العالم،

 

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موري نت
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