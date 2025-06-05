قال الجيش المالي، إنه نفذ عمليات عسكرية متزامنة ضد جماعات مسلحة في عدة مناطق من البلاد، أسفرت عن مقتل عدد كبير من المقاتلين وتدمير مراكز إمداد لوجستي.

وأضاف الجيش في بيان اليوم الخميس، أنه بدعم من قوة تحالف الساحل (AES)، استهدفت في 4 يونيو مواقع للجماعات المسلحة في مناطق ميناكا وبولكسي وسوسان وكيدال، وتمكنت من تدمير مخابئ لوجستية وعربات عسكرية، كما حيّدت خلايا مسلحة تضم عشرات العناصر.

وذكر أن رتلاً من المركبات التابعة للمسلحين دُمر غرب كيدال، فيما استُهدفت مجموعة أخرى شمال يينتشيتشي، كما تم صدّ هجوم استهدف معسكر القوات المالية في تيسيت، وملاحقة المهاجمين أثناء محاولتهم الانسحاب.

وقال الجيش إن الجماعات المسلحة التي نفذت الهجمات الأخيرة “تحظى بدعم داخلي وخارجي في الجوانب العملياتية والمالية والإعلامية”، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ”الانتفاضة اليائسة” هو محاولة لإحياء تهديد جرى احتواؤه سابقًا.

وشدد الجيش على أنه يواصل حالة التأهب القصوى، وتنظم هجمات مضادة لتأمين السكان وملاحقة المتورطين في الهجمات، مضيفة أن عمليات التعقب والاعتقال مستمرة بحق من وصفتهم بـ”المتورطين والداعمين”.