انضمت جمعية إيثار الخيرية الموريتانية للتكفل بمرضى السرطان، إلى الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC)، أكبر شبكة عالمية تعمل على مكافحة السرطان ودعم المصابين به حول العالم.



وأعلنت الجمعية عن انضمامها الرسمي للاتحاد العالمي، ما يمثّل وفقاً للجمعية “محطة مفصلية في مسيرة الجمعية، واعترافًا دوليًا بجهودنا المتواصلة في خدمة محاربي السرطان في موريتانيا، خاصة من الفئات الهشة والأكثر احتياجًا.”



وأكد رئيس الجمعية محمد يسلم عبد الله أن عضوية في UICC ستفتح أمامها آفاقًا واسعة للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزز من قدرتنا على تطوير برامجنا الصحية والاجتماعية، بما يصبّ في مصلحة المرضى ويدعم مسيرتهم في مقاومة المرض.



وتأسست جمعية إيثار الخيرية للتكفل بمرضى السرطان عام 2021 وتقدم خدمات متنوعة لمصابي المرض، وقد استفاد منها أكثر من 3900 مريض حتى يناير 2025، وفق موقع الجمعية.



بينما تأسس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC – Union for International Cancer Control) عام 1933، وهو أكبر منظمة دولية غير حكومية تعمل في مجال مكافحة السرطان عالميًا. ومقره الرئيسي في جنيف، سويسرا.