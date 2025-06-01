قالت المملكة المتحدة اليوم الأحد إنها تعتبر مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب في عام 2007، “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لحل النزاع في الصحراء.

وجاء هذا التصريح في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، بنظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط.

وأضاف البيان أن لندن ستعمل “على الصعيدين الثنائي والدولي وفق هذا الموقف”، مشيراً إلى أن تسوية هذا النزاع من شأنها أن تساهم في استقرار شمال إفريقيا وتعزيز التعاون الإقليمي.

وأشار البيان إلى أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في تمويل مشاريع في منطقة الصحراء، في إطار التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية في مختلف مناطق المغرب.

وأكدت المملكة المتحدة أنها تنظر إلى المغرب كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، وجددت التزامها بتعميق علاقاتها مع الرباط في مجالات متعددة.

وجاء في البيان أيضاً أن البلدين جددا دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، مشددين على أهمية التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.