قال وزير التجهيز والنقل في الحكومة الموريتانية اعل ولد الفيرك إنه غير المقبول تأخر أشغال مشاريع البنى التحتية الطرقية عن الآجال المحددة سلفا، مع ضرورة التقيد التام بالمعايير الفنية المتفق عليها في دفتر الإلتزامات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في ولاية الحوض الشرقي مع السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين ومسؤولي الشركات المنفذة للمشاريع وممثلي مكاتب الإشراف والمراقبة.

وأضاف أن السلطات العمومية، تتابع بشكل مستمر ودائم تنفيذ هذه البنية التحتية الطرقية، نظرا لأهميتها وحاجة المواطنين لها لفك العزلة، حسب تعبيره.

وحث القائمين على أشغال طريق آمرج – عدل بكرو، على ضرورة فتح الطريق أمام حركة السير والتنقل وعبور البضائع بين آمرج وعدل بكرو، خاصة مع اقتراب موسم الخريف.

وكان الوزير أدى في وقت سابق زيارة تفقد واطلاع لسير الأشغال في المحور الطرقي أمورج – عدل بگرو ، وطريق آشميم – انبيكت لحواش، الذي ينقسم إلى مقطعين: (آشميم – حاسي تجكانت) و(حاسي تجكانت – انبيكت لحواش).