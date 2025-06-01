شهدت موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطول كميات من الأمطار شملت خمس ولايات، وفقًا لما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وتوزعت هذه الأمطار على ولايات الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابه، كوركول، وكيدي ماغه، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الشرقي

– تمبدغه

ام اسبوعه………………………. 20 ملم

حاسي باب……………………… 07 ملم

* الحوض الغربي

– كوبني

لقليك ………………………….. 10 ملم

الفلانيه ………………………… 06 ملم

كوبني ………………………….. 02 ملم

– اطويل

بغداد …………………………… 19 ملم

اطويل ………………………….. 10 ملم

الصط ………………………….. 10 ملم

تاكوديت ……………………….. 07 ملم

أحريجت أهل الشيخ أحمد …… 06 ملم

كتول …………………………… 05 ملم

البيظ …………………………… 04 ملم

لنبيديع …………………………. 03 ملم

* لعصابه

– كيفه

كيفه …………………………… 15 ملم

اذراع ……………………………. 14 ملم

– كرو

أنتاكات …………………………. 03 ملم

كرو …………………………….. 1,5 ملم

– كنكوصه

كاقي …………………………….. 25 ملم

بافراره ………………………….. 20 ملم

لعوينه البيظه ………………….. 15 ملم

هامد …………………………… 03 ملم

تناها ……………………………. 03 ملم

كنكوصه ……………………….. 02 ملم

* كوركول

– مقامه

مقامه …………………………… 64 ملم

دضو ……………………………. 30 ملم

دولل …………………………… 30 ملم

والي …………………………….. 20 ملم

دجانكارا ………………………… 15 ملم

بيلكت اليتامه ………………….. 04 ملم

– كيهيدي

توفوندى سيفى ………………… 57 ملم

سيفى …………………………… 17 ملم

توكومادي ………………………. 04 ملم

– امبود

امبود …………………………… 20 ملم

– مونكل

مونكل ………………………….. 02 ملم

* كيدي ماغه

– سيليبابي

دانكرمو ………………………… 66 ملم

كلينكمو ………………………… 48 ملم

تاشوط …………………………. 39 ملم

حاسي شكار ……………………. 27 ملم

دجالا …………………………… 27 ملم

سيليبابي ……………………….. 20 ملم

اهل يربه ……………………….. 20 ملم

– غابو

اهل لفظيل ……………………. 45 ملم

كوري …………………………… 44 ملم

المصكول ………………………. 43 ملم

اهل اجم ……………………….. 35 ملم

أماكه أهل المختار …………….. 35 ملم

بورودي ………………………… 30 ملم

غابو ……………………………. 28 ملم

بوتنده ………………………….. 24 ملم

دجاكيلي ………………………… 22 ملم

دجكونتورو …………………….. 22 ملم

دجيكوني ………………………. 20 ملم

بولحي ………………………….. 20 ملم

باي دجام ………………………. 20 ملم

الإسلام …………………………. 16 ملم

مدن بوبو ………………………. 15 ملم

سلوغو …………………………. 15 ملم

ام الهيدي ………………………. 15 ملم

بغداد اهل اعليات …………….. 13 ملم

واد النعاج ……………………… 12 ملم

بوعته ………………………….. 10 ملم

صبو النحل ……………………. 08 ملم

امباله المركز …………………… 06 ملم

– ول ينج

ويد أمور ……………………….. 70 ملم

كالينورو ………………………… 50 ملم

متعيلك المدن …………………. 43 ملم

لعبلي …………………………… 36 ملم

بنعمان …………………………. 35 ملم

اشلخه الدخنه …………………. 33 ملم

متعيلك ادباي …………………. 30 ملم

ابير اهل عمار ………………….. 27 ملم

ول ينج …………………………. 24 ملم

اكوينيت ……………………….. 13 ملم

انبيه ……………………………. 08 ملم

العدله ………………………….. 07 ملم

سابو ره …………………………. 06 ملم

لكليبيه …………………………. 05 ملم

لحرج المركز …………………… 2,5 ملم

لحرج دجام دجام ……………… 02 ملم

– ومبو

دجيكي ………………………….. 35 ملم

اهل ابريك ……………………… 30 ملم

اطبال (1) ……………………… 21 ملم

حاسي لبيظ ……………………. 20 ملم

عر ……………………………… 18 ملم

دجاليبه ………………………… 15 ملم

ول الرامي تادريصه …………….. 15 ملم

ومبو ……………………………. 13 ملم

صاني دجيري …………………… 10 ملم