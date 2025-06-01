أجرى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، عملية قسطرة في المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط، كانت ناجحة.

وقال مصدر طبي إن ولد عبد العزيز وصل إلى المستشفى في حدود الثالثة زوالًا بالتوقيت المحلي، حيث كان في انتظاره فريق طبي.

وخضع ولد عبد العزيز للقسطرة في حدود الرابعة مساء، وبحسب المصدر الطبي فإنها “مرت بشكل جيد ودون أن تعقيدات”.

وأضاف المصدر أنه سيخضع للرقابة في قسم الإنعاش لعدة ساعات، قبل أن يُسمح له بمغادرة المستشفى، إذا أوصى بذلك الفريق الطبي المشرف عليه.

ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا ما بين عام 2008 وحتى 2019، أدين من طرف محكمة الاستئناف شهر مايو الماضي بتهم منها استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية، وحكمت عليه بالسجن 15 عامًا.

وسبق أن خضع ولد عبد العزيز لعمليتي قسطرة في مركز أمراض القلب، ويقول فريق دفاعه إنه يعاني من آلام حادة في الركبة، وطالبوا بالسماح له بالعلاج خارج البلاد.

في غضون ذلك، أصدر النيابة العامة بيانًا أمس السبت أوضحت فيه أن ولد عبد العزيز أعلن يوم 19 مايو أن لديه ضرسًا تتحرك، وعرض على طبيب أسنان “من اختياره”، فقرر الأخير خلعها، ولكنه طلب قبل ذلك “إجراء تقييم مسبق من طرف أخصائي أمراض القلب، اعتبارا للسوابق الصحية للمعني”.

في غضون ذلك، أوضحت النيابة أن أخصائي أمراض القلب أوصى بإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية،، وأكدت في السياق ذاته أن “جميع الإجراءات تمت استجابة لطلب المعني، ووفق المساطر الطبية المعتمدة”.