وقعت موريتانيا ومصر، يوم الثلاثاء، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة، وذلك في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات بحضور وزيري خارجية البلدين، محمد سالم ولد مرزوك عن الجانب الموريتاني، وبدر عبد العاطي عن الجانب المصري.

وتضمنت الاتفاقيات تعاوناً في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والشباب، والقوى العاملة، والشؤون الإسلامية، والتعليم العالي، والإعلام، والري، إضافة إلى بروتوكولات تتعلق بالحماية المدنية وتأمين الوثائق، والإدارة الترابية، والعلاقات الاستثمارية.

وشملت أيضاً برنامجاً تنفيذياً للتعاون في قطاع الشباب للأعوام 2025-2028، ومذكرة تفاهم في مجال الأوقاف للفترة 2025-2027.

وفي ختام الاجتماعات، أعرب الوزيران عن التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته.

وقال الوزير الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، إن الدورة شهدت مداولات مثمرة أفضت إلى توقيع اتفاقيات مهمة، ستتم متابعتها وتنفيذها في الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد الوزير المصري، بدر عبد العاطي، أن النقاشات عكست متانة العلاقات بين البلدين، وتناولت قطاعات حيوية من بينها التعليم، الطاقة، البنية التحتية، الثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، خصوصاً النزاعات في العالم العربي والقارة الإفريقية، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية.

كما أجرى عبد العاطي مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.