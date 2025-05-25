انطلقت في منطقة ثياروي قرب العاصمة السنغالية داكار أعمال تنقيب لتحديد العدد الحقيقي للجنود الأفارقة الذين قتلوا في مذبحة ثياروي عام 1944 على يد القوات الفرنسية.

ويرى مؤرخون أن العدد الفعلي للجنود القتلى يزيد على 350 ، لكن الأرشيف الفرنسي، يؤكد أن عدد القتلى لا يتجاوز 35 جندياً.

وكانت فرنسا قد اعترفت العام الماضي، لأول مرة، بأن جنودها ارتكبوا مجزرة في السنغال، قتل فيها العشرات، وربما المئات، من الجنود الأفارقة، منذ 80 عاما.

وكان ضحايا المذبحة، من فيلق الرماة السنغاليين، الذين جندوا للدفاع عن فرنسا في الحرب العالمية الثانية.