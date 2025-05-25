غادر الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، بعد أن اكملوا صلاة الأربعين بالمسجد النبوي.

وخلال هذه الرحلة سيقدم فقهاء وأئمة على متن باصات النقل دروسا للحجاج تتعلق بأحكام الحج بدءا بالإحرام والتلبية، وانواع الأ نساك وآداب الحج وما ينبغي للحاج تجنبه.

وكان وزير الشؤون الاسلامية، سيد يحي ولد شيخنا ولد لمرابط، قال أمس خلال زيارة للحجاج،إنه أعطى تعليمات للمؤطرين بأن يستعدوا لتفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وأن يطبقوا الخطة التي رسمت لهم على أكمل وجه، وأن يستفيدوا من التجارب الماضية في هذا المجال، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التنسيق المحكم.