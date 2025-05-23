قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن مشروع حقل الغاز السلحفاة آحميم الكبير، سيوفر فوائد كبيرة وعوائد هامة للبلاد.

جاء ذلك خلال حضوره أمس، حفل تدشين عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالمنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي بمنطقة حقل الغاز السلحفاة آحميم الكبير، رفقة نظيره السنغالي باصيرو ديوماي فاي.

وأضاف ولد الغزواني: ” نتحدث اليوم عن بداية المرحلة الأولى، التي ستكون فوائدها جيدة، إلا أن المرحلتين الثانية والثالثة ستكون فوائدهما كبيرتان بل ضخمتان، منها فوائد وعائدات للخزينة العامة، وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وللصناعة الموريتانية.”

وأشار إلى “المحتوى المحلي الذي سيساهم في تحقيق تحول حقيقي يرفع من وتيرة النماء الاقتصادي، وهو مربط الفرس.”

وتابع: “إذن الاقبال على التكوين والإبداع وروح المبادرة هي الطريق التي ستمكننا – إن شاء الله – من الاستفادة الكبيرة من المحتوى المحلي، وسوف ترفع من عائدات استغلال مواردنا الطبيعية، التي ستتجلى من خلالها آثار هذه العائدات على مواطنينا وحياتهم وعلى التنمية الاقتصادية عموما.”