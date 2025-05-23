اجتمعت لجنة التقنيات والعمليات السيبرانية التابعة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب لأول مرة أمس الخميس في الرياض، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة ممثلي الدول العربية والأمانة العامة للمجلس وجامعة الدول العربية.

وتناول المجتمعون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومن أبرزها انتخاب نواب رئيس اللجنة، وإنشاء فرق عمل لتنفيذ عدد منالمبادرات العربية المشتركة وتحديد رؤسائها.

كما ناقشوا أيضاً خطة عمل اللجنة للفترة القادمة، وإطلاق المنصة العربية لمشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، وإقامة التمارين السيبرانية العربية المشتركة، بالإضافة إلى بحث مبادرة إطار تصنيف الحوادث السيبرانية.

وتم إنشاء اللجنة بناء على قرار مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في ديسمبر 2024، وتختص بتنفيذ المشاريع التقنية والتشغيلية وتبادل الخبرات في مجال الحماية السيبرانية.

يذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يضم الوزراء المعنيين بالأمن السيبراني في الدول العربية، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تطوير العمل العربي المشترك في هذا المجال الحيوي.