قدم الدبلوماسي الموريتاني الحاج ولد لحبيب بحثا في كلية الشؤون العامة والدولية بجماعة فيرلي ديكنسون بنيويورك، حول تاريخ و تطور عمليات حفظ السلام الأممية وتنوع واتساع مهامها على ضوء تنوع وتشابك التحديات و الاتساع المتسارع في الولاية الممنوحة من طرف مجلس الأمن الدولي.

وقد حصل ولد حبيب الذي يشغل منصب المستشار الثاني بالبعثة الموريتانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة من خلال هذا البحث على شهادة الماستر في الشؤون الدولية، تخصص تسوية النزاعات والأزمات.

ويشغل ولد لحبيب حاليا بالإضافة إلى عمله بالبعثة الدائمة لموريتانيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك منصب نائب رئيس اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي.