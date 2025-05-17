أعلن عبد الرحمن ولد ميني، النائب السابق وأحد أبرز وجوه المعارضة الموريتانية، ترؤسه لحزب “صيانة المكتسبات الديمقراطية” (حصاد) الذي لا يزال قيد التأسيس، واصفاً إياه بـ”ثمرة نضال وطني، لا منحة عابرة”.

وقال ولد ميني – الذي يترأس حالياً مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي SNAT – خلال افتتاح الجمعية التأسيسية للحزب إن الهدف هو “خدمة الوطن واستعادة الثقة في العمل الحزبي”، معتبراً ذلك “واجباً مدنياً وأخلاقياً قبل أن يكون طموحاً سياسياً.

وتابع: “نحن هنا لِنحصُد ونصون ما زرعه الأحرار في هذا الوطن من نضالات، وما حققه شعبنا من مكتسبات ديمقراطية، سننميها -دائما – ونحميها من التآكل والتراجع”.

وأوضح أن هذا الحزب يسعى إلى “فتح فضاء سياسي جديد، يستوعب الكفاءات، ويُنصت إلى نبض الشباب، وهموم المرأة، وتطلعات الفئات المهمّشة”.

وأكد أن “ترسيخ ثقافة التعددية، الانتصارُ لقيم المواطنة، والعدالة، والكرامة الإنسانية”، من أهم ركائزه لافتا إلى ما يطمح له الحزب من “لعب دور محوري في خدمة الوطن والمواطن وتقديم حلول عمل والعمل المشترك من أجل الوحدة، والتنمية، والاستقرار”.