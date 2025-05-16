أُعطيت اليوم في ورشة UZMAR لبناء السفن بمدينة إزميت التركية إشارة انطلاق أشغال بناء القاطرة البحرية الجديدة “آوكار” بقوة 4318 حصان.



وحضر حفل إطلاق الأشغال المدير العام لميناء نواكشوط المستقل السيد سيدي محمد محم، ومدير القبطنة اعل ولد السيد.

وعبّر المدير العام لميناء نواكشوط عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بكفاءة الورشة وثقته في جودة العمل بعد اطلاعه على تفاصيل المشروع.



وأكد المدير العام سيدي محمد ولد محم على ضرورة احترام الالتزامات المنصوص عليها في آجالها المحددة.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام للورشة، أحمد نويان التوك، خلال الحفل الذي حضره عشرات العمال ومسؤولو الورشة، التزامه بتعهدات المناقصة.

ودعا المدير العام فريق العمل إلى التحلي بالمهنية والمثابرة طيلة فترة البناء التي ستمتد لـ12 شهرًا.

واختُتم الحفل بقطع الشريط إيذانًا ببدء الأشغال رسميًا.



