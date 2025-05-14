Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 14 مايو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ 15 سنة نافذة

الطيب علويبواسطة

حكمت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة.

بينما حكمت على محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب “المرخي” بالسجن سنتين، وعلى صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع بالسجن سنتين، وبرأت المحكمة محمد ولد الداف من ملف العشرية. 

وحلت هيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، وقضت بمصادرة ممتلكاتها.  

وفرّقت الشرطة المتجمهرين أمام قصر العدل، من بينهم مناصرون  للرئيس السابق، دقائق بعد الحكم عليه، حسبما أفاد موفد صحراء ميديا من عين المكان.

وينتظر أن يطعن فريق دفاع الرئيس السابق لدى المحكمة العليا لنقض حكم محكمة الاستئناف، بينما يشير قانونيون إلى أن المحكمة العليا تبحث في احترام الإجراءات القانونية فقط وليس الوقائع. 

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة