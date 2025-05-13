دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان موريتانيا بعيادتين متنقلتين، تسلمتهما وزارة الصحة، “دعما لجهود المحافظة على صحة الأم والطفل و تقريب الخدمات الطبية في المناطق النائية.”



جاء ذلك على هامش انطلاق الأنشطة المخلدة لليوم العالمي للصحة لعام 2025، اليوم الثلاثاء، والمنظمة هذا العام تحت شعار “صحة جيدة عند الولادة، من أجل مستقبل مليء بالأمل”.



وقال وزير الصحة عبد الله ولد وديه في كلمة بالمناسبة إن موريتانيا لا تزال تسجل معدلات مرتفعة في وفيات الأمهات وحديثي الولادة، رغم التقدم المسجل، ما يستدعي مزيدا من التنسيق والجهود الوقائية والعلاجية في الوقت المناسب.



ولفت الوزير إلى أبرز أسباب الوفيات؛ منها النزيف الحاد، وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، والتهابات ما بعد الولادة، مؤكداً أنها كلها أسباب تمكن الوقاية منها.



وأشار إلى مباشرة قطاعه تنفيذ عدة إجراءات عملية، من ضمنها وضع الحجر الأساس للمقر الجديد للمركز الوطني لنقل الدم، وتوسيع شبكة مراكز نقل الدم جهويا، لخفض هذه المعدلات المرتفعة.



وفي مارس الماضي، بحثت وزارة الصحة إمكانيات دعم تمويل “خارطة طريق خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة،” مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وخلال لقاء جمع الوزير ولد وديه بممثلة الصندوق في موريتانيا، بحث الطرفان مختلف مجالات التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما فيها تمويل خطة العمل الخاصة بالخارطة.



وخارطة الطريق المذكورة هي خطة عمل موريتانية لتسريع وتيرة خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة، أطلقتها الحكومة الموريتانية فبراير من العام الجاري.