اعترضت السلطات الموريتانية نحو 30 ألف مهاجر غير نظامي، وفككت 80 شبكة لتهريب البشر خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن موريتانيا كثفت إجراءاتها الأمنية على الحدود البرية والسواحل الأطلسية، حيث تُعد البلاد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من دول غرب إفريقيا، مثل السنغال ومالي، باتجاه جزر الكناري.

وأضافت ذات المصادر أن التشديد الأمني ساهم في تقليص عدد القوارب المتجهة نحو أوروبا، وأبرزت التزام موريتانيا بتعزيز الرقابة على سواحلها.

وكانت السلطات موريتانية قد أعلنت تفكيك شبكات لتهريب المهاجرين، أسفرت عن توقيف وسطاء ومنظمين رئيسيين، ومصادرة وسائل نقل ومعدات تُستخدم في التهريب.

كما نفذت حملة لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم، بالتنسيق مع منظمات دولية، “مع ضمان احترام حقوقهم”، بحسب ما أكد وزير الداخلية الموريتاني.