صادرت السلطات الأمنية في مقاطعة كوبني شرقي موريتانيا، كميات “معتبرة”، من أدوية “مجهولة المصدر، في سوق مدبوكو المحاذي للحدود المالية، كانت توزع في ظروف غير ملائمة ومن طرف أشخاص غير مؤهلين”.

وأوضح بيان نشرته وزارة الصحة على صفحتها أن الكميات المصادرة تمثلت “في أكثر من 90 علبة دوائية من أدوية مسكنة، ومضادة للالتهاب، ومضادة للطفيليات، ومقويات، ومكملات غذائية”.

كما شملت “أقراصا وعلبا مغلقة بأحجام مختلفة، بعضها بتركيزات عالية مخصصة للاستخدام الطبي الخاضع للوصفة”.

وأضافت الوزارة أن هذه الكميات “كانت تعرض بشكل عشوائي وسط السوق وداخل محلات لا تتوفر فيها الشروط الصحية أو التراخيص اللازمة”.

وأحالت السلطات “المتورطين في عملية التوزيع إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، حسب البيان.

وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم الأحد في بيان آخر عن مصادرة “كميات كبيرة من أدوية مجهولة المصدر وغير مرخصة” في مدينة عدل بكرو شرقي موريتانيا.