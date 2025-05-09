أشاد فيليكس فيشر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الذي يزور موريتانيا حاليا للمراجعة الثالثة في إطار آلية الصندوق الموسعة والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والاستدامة، بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال الإصلاحات الهيكلية.

وقال فيشر في تصريح أدلى به بعيد خروجه من الاستقبال الذي خصه به الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، إن النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان أحسن مما كان متوقعًا، حيث بلغ معدل النمو 5,2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4,6%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل في 2025 إلى 4,0% مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي.

وأكد أن التوقعات جيدة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع غير الاستخراجي.