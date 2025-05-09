انطلقت اليوم الجمعة بانواكشوط، أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني-المغربي الذي يستمر يومين في مقر الجمعية الوطنية بالعاصمة نواكشوط .

افتتاح أعمال المنتدى كان بحضور وفد يمثل برلمانيي البلدين وعدد من أعضاء الحكومة ووزراء مغاربة بالاضافة إلى خبراء وفاعلين اقتصاديين .

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول جلسات تناقش مناخ الأعمال، والاستثمار، والزراعة، والأمن الغذائي، والصيد، والاقتصاد الأزرق والتكوين المهني، والقدرة على التوظيف، وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) محمد بمب مكت إن المنتدى يركز على القطاعات التنموية الاستراتيجية: كالتعليم والتكوين الفني والمهني والصحة والزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري والأمن الغذائي والتجارة والبيئة والطاقات المتجددة والبنية التحتية وكل ماله صلة بقطاع الخدمات القاعدية.

وأضاف أنه “يتعين تشكيل لجان وفرق فنية لدراسة مناخ الاستثمار وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين لبحث شتى فرص التعاون مع الحرص على تقويم عمل كل دورة من دوارات المنتدى لضمان المتابعة الجادة وإصلاح الاختلالات والوقوف على النتائج.