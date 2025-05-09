أعلن اليوم الجمعة، عن وفاة الأديب الموريتانيا محمد ولد الميداح، الملقب “دمبه”، إثر صراع مع المرض.

وعرف الراحل، بتقديم برامج أدبية عن الأدب الشعبي، عبر التلفزيون الرسمي.

كما تقلّد مناصب في قطاع وزارة الثقافة، منها مدير ومكلف بمهمة في مؤسسات ثقافية وإعلامية وطنية.

وفي 1976، كان أمينا عاما للشباب في حزب الشعب، على مستوى مقاطعة المذرذة..

ويصنف ولد الميداح من أبرز رواد الأدب الشعب، خلال العقد الأخير، كما يعد من أبرز المهتمين بالتراث

وبدأ مسيرته بشكل مبكر، في قرية ابير توس التابعة لمقاطعة المذرذة في ولاية اترارزة جنوبي موريتانيا.

وكتب عن الإعلامي الدده محمد الأمين السالك: “لقد فقد الأدب والثقافة والأخلاق فارسا من فرسانها العظام أعطى لموريتانيا ولأجيالها ما لم يأخذ..كان نموذجا للمثقف المتواضع الذى يعطى من أخلاقه الكريمة وجهده ومعرفته بغير حساب.. فربى الأجيال وقدم خدماته العظيمة لوطنه بإخلاص وتواضع بعيدا عن الكبر والتزلف والمحابات.”

وتابع عبر حسابه بفيسبوك: “كان نموذجا للوطنية النظيفة التى لا تشوبها شوائب البحث عن المنافع غير المشروعة..لم تجره الإغراءات الكثيرة إلى شباك الطمع البغيضة..ظل طودا شامخا مثالا للكبرياء..تغمده الله بواسع رحمته.”