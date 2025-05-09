أعلن عدد من الكفاءات الموريتانية المختصة في مجال النفط والغاز، عن تقديم مشروع حول الطاقة في موريتانيا، تحت عنوان «تاريخ ومستقبل أمة: الطاقة في موريتانيا».

ويهدف هذا المشروع ـ حسب القائمين عليه ـ إلى توثيق مسار موريتانيا الطاقوي، وتحليل التحديات الحالية، واقتراح حلول واقعية لبناء مستقبل مستدام ومتضامن.

وأضافوا في منشور لهم أن هذا المشروع جمع خبراء متمرسين وشبابا يجمعهم إيمان راسخ بقدرتنا على التحكم في مصير البلاد الطاقوي.

ويشارك في المشروع عدد من الشباب من تخصصات مختلفة من بينها إدارة النفط والغاز، والهيدروجين الأخضر، والنقل وللوجستيك، والكيمياء الصناعية، والهندسة البترولية، وتقطير النفط الخام.