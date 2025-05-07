وقعت موريتانيا وفرنسا بروتوكولاً مالياً لدعم مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، بقيمة 43 مليون يورو، (1.85 مليار أوقية جديدة).

ويهدف المشروع إلى دعم جهود موريتانيا الرامية إلى تحسين النفاذ إلى خدمات المياه الصالحة للشرب، خاصة في العاصمة نواكشوط والتجمعات السكنية الواقعة على مسار أنابيب نقل مياه آفطوط الساحلي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه، إن هذا التمويل، سيساهم في تخفيف عبء الحصول على المياه عن الكثير من الأسر، عبر ضمان التزويد المنتظم بمياه ذات جودة، فضلاً عن تعزيز النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، كما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي في موريتانيا ألكساندر كارسيا، أن المشروع يستجيب لحاجة ملحة لسكان نواكشوط، الذين يشهدون نمواً ديموغرافياً متزايداً، مشدداً على أن فرنسا ستواصل التزامها بدعم الجهود الموريتانية في مجال النفاذ إلى المياه.