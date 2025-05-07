عبر الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، عن ارتياحه لنجاعة الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال قمع التهريب والغش، وكذا في توفير الأدوية الضرورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بالأدوية، الذي خصص لاستعراض مدى التقدم في النقاط موضوع المتابعة.

ودعا ولد أجاي الجميع إلى مواصلة التنسيق المحكم ما بين القاعين العام والخاص، وتكاتف الجهود حتى بلوغ الأهداف المنشودة، مؤكدا على أهمية مجال عمل هذه اللجنة.

وناقش الاجتماع ما تم احرازه في مجال تسجيل الأدوية ورقمنتها، وكذا تعزيز الإجراءات المتعلقة بظروف نقل وتخزين الأدوية، إضافة إلى المقترحات المتعلقة بالنصوص الناظمة لها.