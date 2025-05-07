أعلن رئيس مكتب الدراسات والعلاقات العامة بأركان الدرك الوطني الرائد محمد ولد الحافظ ولد محمود، أن عدد الموقوفين على خلفية تفكيك شبكة تمتهن استيراد وتوزيع حبوب الهلوسة ارتفع إلى 25 شخصا بدل 14 الذي أعلن عنه في بيان سابق للدرك الوطني.

وأضاف رئيس مكتب الدراسات والعلاقات العامة بأركان الدرك الوطني في مقابلة مع إذاعة موريتانيا (رسمية) أن التحقيقات المتواصلة منذ تفكيك شبكة حبوب الهلوسة في ال02 مايو الجاري، أدت إلى كشف مخزن جديد هو الخامس من نوعه ويحتوى على 858 كيسا من حبوب الهلوسة وأدوية خطيرة الاستعمال.

وأكد أن “التحقيقات ماتزال متواصلة، مشيرا إلى أن العملية الجديدة هي امتداد للتحقيقات التي أسفرت عن توقيف مجموعة أخرى من الأشخاص حيث وصل عدد الموقوفين المشتبه بهم إلى 25 شخصاً.

وكان الدرك أعلن قبل أيام تفكيك شبكة تمتهن استيراد وتوزيع الحبوب المهلوسة، بعد تحريات قادتها كتيبة نواكشوط 1 وفرقة البحث، وأسفرت بعد أربع وعشرين ساعة عن توقيف عدة شخصاً، من بينهم موزعون وباعة وملاك يُشتبه في ضلوعهم ضمن الشبكة. وأضاف أنه تم تحديد عدة مخازن في مقاطعتي عرفات ودار النعيم، تحتوي على كميات معتبرة من الحبوب المهلوسة وأدوية غير مرخصة، من نوعيات مختلفة ، كما وُجدت هذه الأدوية مخزنة إلى جانب مواد غذائية للتمويه، في ظروف تخزين سيئة تفتقر لأبسط معايير التهوية والسلامة الصحية.