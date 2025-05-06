أعلنت الشركة الصينية للهندسة الميكانيكية (CMEC)، أنها ملتزمة بتنفيذ كافة بنود الاتفاق مع موريتانيا بشأن الصرف الصحي للعاصمة نواكشوط، وأن المشروع مازال في مرحلة الدراسات التنفيذية.

وقالت الشركة في بيان إن «تحترم الآجال والضوابط الفنية الواردة في العقد بينها والحكومة الموريتانية».

وأكدت الشركة أنها لم تنسحب من المشروع، وأنها على تنسيق وثيق مع الجهات المختصة في موريتانيا، مؤكدة أنها تواصل العمل في «مرحلة الدراسات التنفيذية تمهيداً لانطلاق الأشغال الميدانية».

وكان المكتب الوطني للصرف الصحفي قد نفى قبل أيام معلومات متداولة بانسحاب الشركة الصينية المنفذة لمشروع الصحي لنواكشوط، مؤكدا أن الشركة «ملتزمة بكافة بنود العقد الموقع معها من قبل الحكومة الموريتانية».