قالت النائب البرلماني عن حزب الفضيلة منى الدي، اليوم الجمعة في جلسة علنية للبرلمان الموريتاني، إن “دخول المهاجرين القصر إلى موريتانيا يساهم في انتشار التسول والجريمة بجميع أشكالها”.

وطالبت البرلمانية منى خلال الجلسة المخصصة للرد على أسئلة البرلمانية المعارضة كادياتا مالك جالو حول ظروف المهاجرين في موريتانيا، “بمنع دخول القصر إلى موريتانيا”.

وذكرت بنت الدي أن “السجون الموريتاني تضم نسبة 12% من المهاجرين المتهمين بجرائم خطيرة”، مشيرة إلى أن “الأجانب وخاصة المنتمين إلى جنوب الصحراء شاركوا في كل أعمال الشغب والفوضى التي وقعت في البلاد”.

وفي سياق متصل قالت إن “موريتانيا لم تهجر أي موريتاني ولا أي أجنبي حاصل على إقامة أو حاصل وصلها”.