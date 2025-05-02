قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين، إن الحكومة فككت خلال الفصل الأول من العام الجاري 2025، 88 شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين.

الوزير كان يتحدث اليوم الجمعة، خلال جلسة علنية للبرلمان، مخصصة للرد على سؤال للنائب البرلماني كادياتا مالك جالو، حول ظروف ترحيل المهاجرين.

وأشار الوزير، إلى أن الدرك الوطني فكك 13 شبكة تهريب، مضيفا أنه تم توقيف 80 متهما في نواكشوط، و39 في نواذيبو من جنسيات إفريقيا الوسطى، ومالي، وغينيا كوناكري، وساحل العاج، وموريتانيا والسنغال، وبنغلادش، وغيرهم.

وفي العام الماضي، أحبطت السلطات بحسب الوزير، 34 رحلة سرّية انطلاقا من شواطئ نواكشوط، و35رحلة من شواطئ نواذيبو، فيما تفكيك 68 شبكة تهريب من طرف الدرك، و80 شبكة من طرف الشرطة.

وأشار الوزير، إلى أن ذلك يدّل دلالة واضحة، على أن الأمر يتجاوز الهجرة الفردية، إلى نشاط منظم عابر للحدود.