أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين، أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين، جرى في ظروف تضمن كرامتهم الإنسانية.

وقال خلال رده على السؤال الشفوي للنائب البرلماني كادياتا مالك جالو اليوم الجمعة، إنه تم إيواء هؤلاء في مراكز تتوفر على جميع الخدمات الضرورية، من معاش ومياه وكهرباء، ومرافق صحية، وأمنية.

وأضاف أنه تم التأكد من ذلك، عبر البعثات الدبلوماسية، وروابط جالياتهم، مشيرا إلى أن الحكومة تتأكد بشكل روتيني من أنهماستوفوا جميع حقوقهم لدى المشغلين، وسافروا بأغراضهم الخاصة.

وأكد الوزير، أن الترحيل مطابق للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتأكد من ذلك الوزراء الذين زاروا موريتانيا، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.