صنّفت منظمة مراسلون بلا حدود، موريتانيا في المركز الخمسين على مؤشر حريّة الصحافة العالمي، مفاحظة على تقدمها عربيا للمرة الثانية على التوالي.

وتراجعت موريتانيا عن تصنيفها الماضي، الذي تصدّرت فيه عربيا وإفريقيا (الرتبة 33 عالميًا).

وعلى المستوى الإفريقي، تصدرت جنوب إفريقيا التي حلّت 27 عالميا، وناميبيا 28 عالميا، ثم الرأس الأخضر في المرتبة الثلاثين عالميا.

وحذرت منظمة مراسلون بلا حدود من الضغوط الاقتصادية التي تهد د حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم،

مشيرة إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق لوسائل إعلام إخبارية وسيطرة عمالقة التكنولوجيا وهيمنة أصحاب المليارات، فيما أشارت خصوصا إلى “تدهور مقلق” في الولايات المتحدة في ظل ولاية دونالد ترامب.

وجاء في التصنيف السنوي للمنظمة غير الحكومية الذي نشر الجمعة عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن وسائل الإعلام والصحافيين يواجهون مواقف “إشكالية” أو “صعبة” أو “خطرة للغاية” في ثلاثة أرباع البلاد الـ180 التي تم تقييم الأوضاع فيها.