Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 29 أبريل
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

وزير دفاع السنغال: تعاوننا العسكري مع موريتانيا مثال يحتذى في المنطقة

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
وزير الدفاع السينغالي، بيرام جوب، إن التعاون العسكري بين موريتانيا والسينغال ظل مثالا يحتذى في الفضاء الإفريقي وفي المنطقة، من حيث تبادل الخبرات والتنسيق الميداني والتكوين.
جاءت تصريحات الوزير السنغالي خلال لقاء جمعه مع نظيره الموريتاني حنن ولد سيدي، وذلك في إطار زيارة يقوم بها الوزير لموريتانيا التقى خلالها الرئيس الموريتاني وعددا من المسؤولين العسكرين في البلاد.
جوب ثمن الدور الرائد الذي تضطلع به موريتانيا في تعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدا على متانة الروابط التاريخية والجغرافية والروحية بين موريتانيا والسينغال.
من جهته أكد وزير الدفاع الموريتاني خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها العلاقات السينغالية – الموريتانية، ومشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك ، لتنويع وتعميق التعاون بين البلدين، وتعزيز الروابط العريقة التي تجمع الشعبين.
Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة