وزير الدفاع السينغالي، بيرام جوب، إن التعاون العسكري بين موريتانيا والسينغال ظل مثالا يحتذى في الفضاء الإفريقي وفي المنطقة، من حيث تبادل الخبرات والتنسيق الميداني والتكوين.

جاءت تصريحات الوزير السنغالي خلال لقاء جمعه مع نظيره الموريتاني حنن ولد سيدي، وذلك في إطار زيارة يقوم بها الوزير لموريتانيا التقى خلالها الرئيس الموريتاني وعددا من المسؤولين العسكرين في البلاد.

جوب ثمن الدور الرائد الذي تضطلع به موريتانيا في تعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدا على متانة الروابط التاريخية والجغرافية والروحية بين موريتانيا والسينغال.

من جهته أكد وزير الدفاع الموريتاني خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها العلاقات السينغالية – الموريتانية، ومشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك ، لتنويع وتعميق التعاون بين البلدين، وتعزيز الروابط العريقة التي تجمع الشعبين.