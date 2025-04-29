أعلنت الجمارك الموريتانية أن دورية تابعة للفرقة الاقليمية للبحث BTS التابعة للإدارة الإقليمية للجمارك بالشرق، تمكنت من إحباط محاولة لتهريب كميات من البنزين إلى مالي.
وقالت الجمارك في منشور لها، إن الدورية المذكورة تمكنت في منطقة أم اعشيش بولاية الحوض الشرقي، من إحباط عملية تهريب كمية 1500 لتر من البنزين، كانت مهربة خارج الوطن وهو الفعل المجرم بالقانون، حسب تعبيرها.
وأضافت أن الفرق التابعة لها في شرقي البلاد تقوم في الفترة الأخيرة بتسيير دوريات علي طول الحدود، بهدف القضاء على ظاهرة تهريب البنزين إلى خارج البلاد، والتي تهدد بنقص مخزونه المحلي وتبعات ذالك في محطات التوزيع إن لم يتم ردع المهربين ومعاقبتهم، حسب المنشور.