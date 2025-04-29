أعلنت الجمارك الموريتانية أن دورية تابعة للفرقة الاقليمية للبحث BTS التابعة للإدارة الإقليمية للجمارك بالشرق، تمكنت من إحباط محاولة لتهريب كميات من البنزين إلى مالي.

وقالت الجمارك في منشور لها، إن الدورية المذكورة تمكنت في منطقة أم اعشيش بولاية الحوض الشرقي، من إحباط عملية تهريب كمية 1500 لتر من البنزين، كانت مهربة خارج الوطن وهو الفعل المجرم بالقانون، حسب تعبيرها.