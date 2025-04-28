وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الاثنين، حجر الأساس لمشروع محطة كهربائية مزدوجة، بقدرة 60 ميغاوات في العاصمة نواكشوط، بتكاليف تتجاوز 81 مليون دولار أمريكي (3,2 مليار أوقية جديدة).

وأعلنت الحكومة أن المحطة الجديدة ستعمل بالغاز الطبيعي والوقود الثقيل، لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء في موريتانيا، على المدى القصير والمتوسط والطويل.

ومن المنتظر أن يكتمل العمل في المحطة خلال 15 شهرًا.

وقال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن المحطة الجديدة من شأنها أن ترفع إنتاج المحطة المزدوجة من 180 إلى 240 ميغاوات، مما يساهم في تعزيز العرض الكهربائي لتلبية الطلب المتزايد.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على مضاعفة إنتاج الكهرباء في أفق 2028، لحل مشاكل الإنتاج جذريا، وفق تعبيره.

وأعلن الوزير أن العمل يجري منذ أشهر على مشروع محطة أخرى للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات مع نظام تخزين بالبطاريات، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أنه سيتم التوقيع مع منفذه في ظرف شهرين وسيستغرق بناء المحطة 12 شهرا.