جدد تحالف دول الساحل الثلاث، انخراطه في المبادرة المغربية، لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

جاء ذلك الاثنين، خلال لقاء عقده العاهل المغربي محمد السادس بالرباط، مع وزارء خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جون ماري تراوري، ومالي عبدولاي جوب، والنيجر باكاري ياوو سانغاري، البلدان الأعضاء في تحالف الساحل.

ونقل الوزراء إلى الملك، “امتنان رؤساء دولهم للاهتمام الدائم بمنطقة الساحل، وكذا المبادرات الملكية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة وساكنتها.”

كما أشادوا ب”شكل خاص، بمبادرة الملك، ” لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مجددين انخراطهم التام والتزامهم من أجل تسريع تفعيلها”، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقد الوزارء “وضعية تطور البناء المؤسساتي والعملي لتحالف دول الساحل، الذي أحدث كإطار للاندماج والتنسيق بين هذه الدول الثلاث الأعضاء.”

وكان العاهل المغربي قد أطلق، المبادرة لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، من خلال التعاون جنوب – جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح – رابح.

واتفق وزراء خارجية دول الساحل الإفريقي ديسمبر 2023، بمدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للملك محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.